Министр образования Карелии выехал в поселок Луусалми, где сегодня сгорело здание школы

Министр образования Карелии Роман Голубев выехал в поселок Луусалми Калевальского района, где сегодня сгорело здание школы, сообщили в правительстве.

"Сейчас главная задача определить, как организовать образовательный процесс после окончания канику", - сообщил министр. В здании Луусалминской школы располагался и детский сад - вопрос организации дошкольников также предстоит решить в ближайшее время.

Напомним, пожар в здании школы в поселке Луусалми произошел в воскресенье, 27 октября. Возможно, здание можно было бы спасти, если бы в поселке была пожарная машина. Однако пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км. от школы.

Как сообщает группа ВК "Северные берега", вопрос о пожарной машине жители Луусалми ставили уже давно. Приехавшие на тушение пожарные из Борового и Костомукши уже ничего не смогли сделать. Здание было полностью уничтожено огнем.