Министр образования расскажет, как в Карелии начинается учебный год

Министр образования Карелии Роман Голубев в прямом эфире ответит на вопросы о школьном и среднем профессиональном образовании в Карелии.

Как Карелия подготовилась к началу учебного года? По графику ли идет капремонт в школах? Какие образовательные проекты запустятся в республике в этом году? Что нового в сфере профобразования? На эти и другие вопросы жителей республики министр ответит в рамках проекта «Объясняет ЦУР».

Задавать вопросы можно уже сейчас в группах «Республика Карелия» Вконтакте или в «Одноклассниках», а также в паблике Центра управления регионом республики Карелия. Там же пройдет трансляция. Начало в 18:20.

Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, а в записи — на телеканале «САМПО ТВ 360°» в 20:20.