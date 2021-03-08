Министр оценил влияние эпидемии на закрытие предприятий в Карелии

Последствия пандемии коронавируса в Карелии не привели к массовому закрытию предприятий республики.

Об этом заявил сегодня на совещании правительства министр экономического развития Олег Ермолаев.

"Пандемия в 2020 году не повлияла на предпринимателей с точки зрения прекращения деятельности", - сказал министр.

По его словам, в 2020 году количество закрывшихся предприятий было даже меньше, в 2019 году.

Вместе с тем, в прошлом году сократилось количество вновь создаваемых юрлиц и ИП.

Что об этом говорит официальная статистика, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".