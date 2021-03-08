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Министр оценил влияние эпидемии на закрытие предприятий в Карелии

Новости. Экономика
10:56, 09 Марта 2021
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Последствия пандемии коронавируса в Карелии не привели к массовому закрытию предприятий республики.

Об этом заявил сегодня на совещании правительства министр экономического развития Олег Ермолаев.

"Пандемия в 2020 году не  повлияла на предпринимателей с точки зрения прекращения деятельности", - сказал министр.

По его словам, в 2020 году количество закрывшихся предприятий было даже меньше, в 2019 году.

Вместе с тем, в прошлом году сократилось количество вновь создаваемых юрлиц и ИП.

Что об этом говорит официальная статистика, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2021-03-09 11:42:02
Подождите... Сейчас отменят ограничения по проверкам и паразиты-проверяльщики всех мастей побегут оправдывать своё существование.
карел
2021-03-09 11:39:16
Министр то здесь при чём ???????
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