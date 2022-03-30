Министр сельского хозяйства Карелии не захотел «рассказывать сказки» о возможном снижении цен

Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов считает, что цены на продовольствие будут продолжать расти и ожидать их снижения не стоит.

«Сезонное понижение может быть на сезонные овощи. А вот так глобально на мясо, молоко, зерно — нет. Я, конечно, могу выглядеть перед зрителями — поставить задачу понравиться всем, произвести хорошее впечатление и начать рассказывать сказки. Но я здесь не для этого сижу», — сказал министр.

По его словам, цены будут расти по объективным причинам.

«Рост цен на продовольствие — это общемировой глобальный тренд и от этого никуда не уйти. Объясняется это простыми вещами. До начала 19 века население планеты никогда не превышало численности в миллиард. В 20 век планета вошла с численностью населения 1,5 млрд. А в 21 век — 6,5… Физическое плато по объему производства сельхозпродукции на планете практически достигнуто, и территорий неосвоенных для целей производства сельхозпродукции на планете почти не осталось… Поэтому цены на продовольствие будут расти на все виды продукции», — сказал Лабинов.

Он также объяснил, почему цены вырастут из-за событий на Украине.