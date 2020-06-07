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Министр соцзащиты Карелии поздравила соцработников с профессиональным праздником

Новости. Общество
12:19, 08 Июня 2020
фото: ИА "Республика"/Леонид Николаев
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Глава Минсоцзащиты республики Ольга Соколова поздравила коллег с Днем социального работника.

Работники социальной службы Карелии отмечают сегодня двойной праздник – День республики и День социального работника.

"В 2020 году мы вместе проходим испытания, связанные с пандемией, от нас во многом зависит социальное благополучие многих людей. И поэтому сейчас особенно важно проявлять самые главные качества нашей профессии - знания, заботу, терпение, уважение, стремление помочь.

Хочу поблагодарить вас за работу, пожелать здоровья, внутренних сил, семейного благополучия и профессиональных достижений во благо жителей Республики Карелия", - написала министр социальной защиты Ольга Соколова на своей странице в "ВКонтакте".

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