Министр соцзащиты Карелии поздравила соцработников с профессиональным праздником

Глава Минсоцзащиты республики Ольга Соколова поздравила коллег с Днем социального работника.

Работники социальной службы Карелии отмечают сегодня двойной праздник – День республики и День социального работника.

"В 2020 году мы вместе проходим испытания, связанные с пандемией, от нас во многом зависит социальное благополучие многих людей. И поэтому сейчас особенно важно проявлять самые главные качества нашей профессии - знания, заботу, терпение, уважение, стремление помочь.

Хочу поблагодарить вас за работу, пожелать здоровья, внутренних сил, семейного благополучия и профессиональных достижений во благо жителей Республики Карелия", - написала министр социальной защиты Ольга Соколова на своей странице в "ВКонтакте".