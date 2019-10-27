Министр транспорта Карелии объяснил жителям Питкяранты, почему поезд к ним не пойдет

Активисты Питкяранты, которые требуют возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, получили ответ из правительства Карелии.

Напомним, жители Питкяранты потребовали от властей республики возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, которое отменили более 10 лет назад. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, они провели на железнодорожном вокзале флешмоб #ПиткярантаЖдетПоезд.

Как сообщается в группе "Нетипичная Питкяранта", на днях им пришел ответ министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, в котором он объясняет, что восстановление пассажирского сообщения невозможно.

"Оказывается, организация пассажирских перевозок "повлечет за собой дополнительные расходы". А мы-то ведь думали, что бесплатно все само организуется кем-то на полупустом месте. А у них денег нет. Все в Африку отправили уже. И подвижного состава нету. Он весь где-то в других регионах РФ", - прокомментировали ответ министра жители города.