В Питкяранте прошел флешмоб в поддержку восстановления железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом (фото)

Жители небольшого города в Карелии требуют возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, которое отменили более 10 лет назад.

Вчера, 21 сентября, жители Питкяранты провели на железнодорожном вокзале флешмоб #ПиткярантаЖдетПоезд. Они пришли на перрон в ретро-костюмах с чемоданами, дипломатами и саквояжами, пишет "7х7". Люди хотят, чтобы на вокзал приходил поезд из Санкт-Петербурга, который отменили более 10 лет назад.

"Автобусное сообщение с С-Петербургом не удовлетворяет все группы населения: пожилые люди, семьи с детьми, больные не могут проводить в салоне автобуса по 8-9 часов. Такси непосильно по стоимости. Маршрутки опасны. 12 июля 2019 года в аварии с маршрутном такси "Питкяранта – С-Петербург" погибли два человека, девять - получили ранения. С отменой поезда поездки для самых социально незащищенных людей стали недоступны или смертельно опасны", - говорится в петиции, подписи под которой сегодня собирают жители Питкяранты.

Активисты не понимают, почему для туристов до Сортавалы нашли возможность запустить поезд, а для жителей Карелии это сделать невозможно.

"Мы мечтаем о том, чтобы пассажирский поезд ходил вокруг Ладожского озера, но согласны на любой вариант: вагон до Лодейного Поля, вагон до города Сортавала, рельсобус и т.д.", - пишут в петиции.