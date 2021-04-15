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Министр транспорта Карелии услышал пикетчика, пожаловавшегося на плохую дорогу

Новости. Общество
15:20, 16 Апреля 2021
фото: © источник - паблик «Подслушано в Пяозерском»
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Министр транспорта Карелии Сергей Щебекин вышел к водителю, который устроил одиночный пикет у здания правительства в Петрозаводске.

В минувший четверг, 15 апреля, водитель устроил одиночный пикет у здания правительства Карелии, требуя перестать издеваться над людьми и отремонтировать дорогу в поселок.

«Из-за плохой дороги водителям приходится путь в 110 км от Лоухи до Пяозерского преодолевать 5 часов», - написал пикетчик на плакате.

По информации пресс-службы Минтранса Карелии, к митингующему вышел министр транспорта Сергей Щебекин, который выслушал жителя глубинки и после дал распоряжение Лоухскому ДРСУ усилить работы по ремонту дороги на Пяозеро.

Ранее сообщалось, что у здания правительства Карелии на проспетке Ленина проходит одиночный пикет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Максим Лобанов
2021-04-16 16:19:30
Фото шикарное ! Чувство что чювак в костюме участвует в разборках и кто то люлей щас отхватит ! )))
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