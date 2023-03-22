Министр внутренних дел подвел итог борьбе с хищениями бюджетных средств в Карелии

Органы внутренних дел Карелии в 2022 году выявили 33 преступления, связанных с расходованием средств бюджета.

Об этом сообщил сегодня в парламенте глава МВД Дмитрий Сергеев.

«33 преступления связаны с освоением и хищением бюджетных средств, в том числе, в сфере реализации национальных проектов, федеральных целевых программ, муниципальных контрактов и договоров», — пояснил министр.

По его словам, также в 2022 году было выявлено 68 преступлений коррупционной направленности, в том числе, 42 факта дачи и получения взяток.