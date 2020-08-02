Министр здравоохранения Карелии прокомментировал 18-ю смерть в республике от COVID-19

Михаил Охлопков призвал задуматься о том: почему под ударом находятся старики.

В понедельник, 3 августа, в Карелии зарегистрировано 9 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, 11 наших земляков выздоровели.

Как отметил глава Минздрава Карелии, всё ещё приходят печальные известия.

Напомним, зарегистрирован ещё один (18 по счёту) летальный исход от COVID-19, - написал Охлопков. - В Республиканской инфекционной больнице скончалась петрозаводчанка 1939 года рождения. Она имела сопутствующие хронические заболевания.

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков выразил искренние соболезнования родным и близким умершей.

"Нам всем надо задуматься: почему под ударом находятся наши старики, что мы можем сделать, чтобы они не заражались? Пусть каждый из нас ответит на эти вопросы. Думаю, что ответ очевиден: нельзя попустительски относиться к мерам профилактики и рекомендациям, которые дают власти и медицинские работники", - написал на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.