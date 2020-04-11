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Министр здравоохранения обновил карту заражения Карелии коронавирусом в связи с новыми данными

Новости. Общество
14:46, 12 Апреля 2020
фото: Столица на Онего
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По оперативным данным за 12 апреля, в Карелии увеличилось число условно зараженных коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал карту заражения коронавирусом с обновленными данными.

По информации главы Карелии Артура Парфенчикова, в настоящее время в республике:

- 3 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции;

- 5 человек, имеющих диагностические признаки Covid–19, в их числе – новый выявленный случай. Это житель Карелии, вернувшийся с вахты из Псковской области, у которого предварительный диагноз определен на основании характерной картины пневмонии на КТ (тесты еще в работе);

- всего проведено 4985 исследования (+ 272 за сутки);

- 21 человек находится в стационаре, 64 – выписаны;

- 2967 жителей Карелии остаются на самокарантине, за сутки их число сократилось на 146 человек;

- 16 человек находятся в местах обсервации;

- 59 человек с внебольничной пневмонией с 1 апреля, из них 16 умерли (за сутки новых случаев нет). Власти обращают внимание, что всем больным пневмонией проводятся тесты на коронавирус.

Подтвержденный диагноз имеют два жителя Петрозаводска и жительница Сегежского района, где с 12 апреля, по словам Артура Парфенчикова, вводится особо жесткий контроль за соблюдением режима самоизоляции. "Условно зараженные" (по результатам первых тестов) пять человек – жители Петрозаводска, Прионежского и Пряжинского районов.

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