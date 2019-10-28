Министр здравоохранения рассказал, когда в России разрешат эвтаназию

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать народ.

Пока в нашей стране данная процедура запрещена и, по мнению министра здравоохранения, ситуация изменится не завтра, пишет "КП".

Это сложный вопрос и решать его нужно не только на уровне власти, но и учитывая мнение народа.

"В странах это решается референдумом, поскольку разная вера в разных странах. Она формирует разное мировоззрение. Существуют разные способы избавления от страданий, в том числе и препаратами. Это то, что в нашей стране активно развивается", - отметила Скворцова в эфире Радио "Комсомольская правда",

По словам министра, само население должно решить, готово ли оно пойти на введение эвтаназии.

"Есть в некоторых странах ведь злоупотребление таким правом", - подчеркнула Вероника Скворцова.