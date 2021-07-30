Министр здравоохранения рассказал, почему жители Карелии стали меньше болеть гриппом

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков считает, что коронавирус вытеснил грипп.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков дал эксклюзивное интервью «Столице на Онего» и пояснил, куда исчез грипп.

- Грипп исчез, потому что есть конкурирующая среда, - считает Охлопков. - Коронавирус вытеснил грипп, грипп проиграл конкуренцию. Это как рыночные отношения: ковид становится монополистом. В природе такая конкуренция тоже случается.

Полую версию интервью о том, как Карелия справилась с третьей волной коронавируса и когда ждать четвертую, читайте здесь.