890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Что в Карелии подорожало больше всего
Сегодня 14:51
Лес из Карелии в 2022 году был продан в Финляндию, Эстонию и Японию
Сегодня 08:05

Министры заверили депутатов парламента Карелии, что рост цен не ухудшит качество школьного питания

Новости. Общество
17:15, 13 Апреля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

На заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политики обсудили организацию бесплатного питания для школьников 1–4 классов.

По словам министра образования Романа Голубева, из-за роста цен стоимость школьных завтраков увеличилась на 18–20% — до 90 рублей за порцию.

«Исходя из того, какая сегодня сложилась фактическая посещаемость образовательных организаций, у нас есть 20% экономия средств субсидии, которая может быть направлена на увеличение стоимости питания», — пояснил министр.

По его словам, органы местного самоуправления получат эти деньги и смогут заключить дополнительные соглашения с подрядными организациями об увеличении стоимости контрактов на организацию питания.

Такая же схема будет применена и в отношении дополнительного питания школьников из семей, имеющих право на льготы, сообщила министр социальной защиты Ольга Соколова. Сумма субсидий на 2022 год была рассчитана исходя из того, что в Карелии дополнительное питание будут получать 17,8 тыс. школьников, но их число сократилось до 14 тыс. благодаря тому, что доход семей увеличился, и они перестали нуждаться в льготах. Сформировавшуюся экономию Минсоцзащиты направит на увеличение субсидирования для компенсации роста цен.

Вместе с тем, в ряде муниципалитетов возникают вопросы, связанные с заключением дополнительных соглашений с подрядными организациями. Не везде органы власти смогли оперативно проработать механизм увеличения стоимости контрактов.

Вице-спикер Ольга Шмаеник предложила министерствам подготовить единые рекомендации для органов местного самоуправления.

«Не было бы к нам, депутатам, вопросов от питающих организаций, если бы вся эта схема была отработана. В Петрозаводске это сделано. Нет вопросов и нет проблем, в отличие от других муниципалитетов», — пояснила депутат.

Парламентарии договорились с министрами, что они будут каждый месяц представлять в парламент информацию о ситуации с обеспечением питания.

По словам председателя комитета Галины Гореликовой, после того, как министерства проведут все расчеты потребности в увеличении средств субсидии, депутаты примут решение о необходимости заложить дополнительные средства в республиканский бюджет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.04.2022, 07:00
На Земле ожидается сильная магнитная буря из-за вспышки на Солнце
07.04.2022, 13:56
Цены на сахар в Карелии поставили новый рекорд
12.04.2022, 11:58
«Бурной весны не ждем»: В Карелию опять идет снег
07.04.2022, 08:05
Обвиняемый в 16 преступлениях экс-следователь Следкома Карелии предстанет перед судом
06.04.2022, 06:40
Жители Петрозаводска пожаловались на экскременты работниц ларька, вылитые на газон (ФОТО)
06.04.2022, 16:16
Готовится отмена бумажных квитанций по оплате услуг ЖКХ

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.