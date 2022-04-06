Министры заверили депутатов парламента Карелии, что рост цен не ухудшит качество школьного питания

На заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политики обсудили организацию бесплатного питания для школьников 1–4 классов.

По словам министра образования Романа Голубева, из-за роста цен стоимость школьных завтраков увеличилась на 18–20% — до 90 рублей за порцию.

«Исходя из того, какая сегодня сложилась фактическая посещаемость образовательных организаций, у нас есть 20% экономия средств субсидии, которая может быть направлена на увеличение стоимости питания», — пояснил министр.

По его словам, органы местного самоуправления получат эти деньги и смогут заключить дополнительные соглашения с подрядными организациями об увеличении стоимости контрактов на организацию питания.

Такая же схема будет применена и в отношении дополнительного питания школьников из семей, имеющих право на льготы, сообщила министр социальной защиты Ольга Соколова. Сумма субсидий на 2022 год была рассчитана исходя из того, что в Карелии дополнительное питание будут получать 17,8 тыс. школьников, но их число сократилось до 14 тыс. благодаря тому, что доход семей увеличился, и они перестали нуждаться в льготах. Сформировавшуюся экономию Минсоцзащиты направит на увеличение субсидирования для компенсации роста цен.

Вместе с тем, в ряде муниципалитетов возникают вопросы, связанные с заключением дополнительных соглашений с подрядными организациями. Не везде органы власти смогли оперативно проработать механизм увеличения стоимости контрактов.

Вице-спикер Ольга Шмаеник предложила министерствам подготовить единые рекомендации для органов местного самоуправления.

«Не было бы к нам, депутатам, вопросов от питающих организаций, если бы вся эта схема была отработана. В Петрозаводске это сделано. Нет вопросов и нет проблем, в отличие от других муниципалитетов», — пояснила депутат.

Парламентарии договорились с министрами, что они будут каждый месяц представлять в парламент информацию о ситуации с обеспечением питания.

По словам председателя комитета Галины Гореликовой, после того, как министерства проведут все расчеты потребности в увеличении средств субсидии, депутаты примут решение о необходимости заложить дополнительные средства в республиканский бюджет.