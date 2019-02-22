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Новости. Общество
13:59, 22 Февраля 2019
фото: фото: vk.com/newlag / Новая Ладога. Питкяранта

Минкультуры Карелии проконтролирует ситуацию с провалившейся крышей поселковой библиотеки

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Ситуация с библиотекой поселка Ууксу находится на контроле Министерства культуры Карелии, сообщили в правительстве.

В минувшую среду, 20 февраля, крыша библиотеки поселка Ууксу Питкярантского района просела под тяжестью выпавшего снега. Ведется работа по поиску подходящего помещения, в котором сможет к лету разместиться учреждение.

Библиотека в поселке Ууксу является структурным подразделением Межпоселенческой центральной библиотеки Питкярантского муниципального района. 21 февраля директор Питкярантской библиотеки выехала в Ууксу, чтобы осмотреть здание.

Администрация Питкярантского муниципального района оперативно предоставила транспорт для вывоза книжного фонда в межпоселенческую библиотеку в Питкяранте. Мебель перенесена к выходу из библиотеки и в течение недели также будет вывезена в здание городской библиотеки.

В настоящее время вопрос стоит на особом контроле главы администрации Питкярантского района и министерства культуры Республики Карелия. Ведется работа по поиску подходящего помещения в Ууксу, в котором сможет к лету разместиться библиотека.

 

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