Миннац Карелии разъяснил инициативу по предоставлению земельных участков казакам без торгов

В министерстве ответили на вопросы, поднимаемые в ряде СМИ в отношении республиканского законопроекта, касающегося передачи земельных участков религиозным организациям и казачьим обществам без проведения торгов.

Как отметили в Миннаце республики, условия предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, регулируется Земельным кодексом Российской Федерации, в котором пунктом 2 статьи 39.6 определено более 30 случаев, когда договора аренды земельных участков заключаются без проведения торгов. В ряде перечисленных случаев Земельным кодексом Российской Федерации определено требование по принятию законодательных актов субъектов Российской Федерации.

Вместе с тем, Земельным кодексом Российской Федерации определен и перечень случаев, когда земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, передаются гражданам и организациям в безвозмездное пользование.

Например, в безвозмездное пользование сроком на 10 лет предоставляются земельные участки лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (подпункт 13 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ). Одновременно, данная норма не требует принятия дополнительных законодательных и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Земельный участок, передаваемый в безвозмездное пользование лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, можно использовать для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. Для иных целей такие лица и их общины используют земельные участки на основании разрешения, выдаваемого органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Принимаемый в настоящее время закон Республики Карелия во исполнение требований норм Земельного кодекса Российской Федерации, принятых в 2014 году, определяет только перечень территорий, где возможна передача земельных участков на условиях аренды религиозным организациям и казачьим обществам для сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни.

Вид использования предоставленного земельного участка не может быть изменен и не освобождает религиозные организации и казачьи общества от арендной платы в бюджеты муниципальных образований в Карелии.