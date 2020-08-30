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30.08.2020 19:00

Минобраз Карелии ответил на частые вопросы по поводу нового учебного года

Новости. Общество
16:07, 31 Августа 2020
фото: © Валерий Поташев / "Столица на Онего"
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Министерство образования Карелии подготовило ответы на самые частые вопросы по предстоящему новому учебному году, который начнется уже завтра.

Ответы опубликовал на своей странице "ВКонтакте" министр образования Карелии Роман Голубев:

Кто должен обеспечить безопасность учебного процесса в школах, садиках, колледжах и техникумах?

Средства индивидуальной защиты и антисептики обязана закупить и предоставить сама образовательная организация. Дополнительно отметим, что муниципалитетам направлено дополнительно 30 млн рублей из республиканского бюджета на приобретение оборудования, в том числе для обеззараживания воздуха (рециркуляторы).

Как пройдут торжественные мероприятия 1 сентября 2020 года, линейки?

Школам разрешено проводить линейки для 1, 9 и 11 классов. Однако учреждения самостоятельно определяют формат проведения.

Данное решение зависит от численности детей, размера пришкольной территории и ряда других факторов.

Кто будет наблюдать за здоровьем наших детей и оказывать помощь, если она понадобится?

Минздрав Карелии разработал график присутствия медицинского работника в образовательных организациях. За более подробной информацией всегда можно обратиться к руководству учреждения.

Как будет организовано бесплатное горячее питание для начальных классов в школах республики?

На каждого ребенка начальных классов выделена сумма из расчета чуть более 70 рублей в день. В зависимости от графика обучения это будет либо горячий завтрак, либо горячий обед. Отметим, что для детей начальных классов сохранится и льготное питание, а к нему добавится бесплатное горячее питание.

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