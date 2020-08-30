Минобраз Карелии ответил на частые вопросы по поводу нового учебного года

Министерство образования Карелии подготовило ответы на самые частые вопросы по предстоящему новому учебному году, который начнется уже завтра.
Ответы опубликовал на своей странице "ВКонтакте" министр образования Карелии Роман Голубев:
Кто должен обеспечить безопасность учебного процесса в школах, садиках, колледжах и техникумах?
Средства индивидуальной защиты и антисептики обязана закупить и предоставить сама образовательная организация. Дополнительно отметим, что муниципалитетам направлено дополнительно 30 млн рублей из республиканского бюджета на приобретение оборудования, в том числе для обеззараживания воздуха (рециркуляторы).
Как пройдут торжественные мероприятия 1 сентября 2020 года, линейки?
Школам разрешено проводить линейки для 1, 9 и 11 классов. Однако учреждения самостоятельно определяют формат проведения.
Данное решение зависит от численности детей, размера пришкольной территории и ряда других факторов.
Кто будет наблюдать за здоровьем наших детей и оказывать помощь, если она понадобится?
Минздрав Карелии разработал график присутствия медицинского работника в образовательных организациях. За более подробной информацией всегда можно обратиться к руководству учреждения.
Как будет организовано бесплатное горячее питание для начальных классов в школах республики?
На каждого ребенка начальных классов выделена сумма из расчета чуть более 70 рублей в день. В зависимости от графика обучения это будет либо горячий завтрак, либо горячий обед. Отметим, что для детей начальных классов сохранится и льготное питание, а к нему добавится бесплатное горячее питание.
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