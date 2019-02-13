Минобраз Карелии считает школу в Святозеро "точкой напряжения"

Первый замминистра образования Карелии Татьяна Васильева рассказала о планах министерства в отношении учебного заведения в старинном селе Святозеро, жители которого опасаются закрытия школы.

Жители страинного карельского села Святозеро обеспокоены угрозой закрытия учебного заведения. Педагоги и учащиеся выступили с видеообращением к губернатору, в котором потребовали сохранить сельскую школу.

Предполагается, что в перспективе в основное здание школы будут переведены дети из дошкольного звена. Таким образом представители власти намерены сэкономить на обслуживании двух построек.

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