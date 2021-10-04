Минобрнауки установило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы в следующем году

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в подведомственные образовательные учреждения, в 2022-2023 учебном году.

Соответствующий приказ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, минимальное количество баллов по обществознанию — 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40.

Минимальный порог по математике, химии, физике и биологии установлен в 39 баллов, по истории — 35, по иностранному языку — 30.

Как сообщает ТАСС, такие же требования действовали в 2021-2022 учебном году.