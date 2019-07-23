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Новости. Общество
18:00, 23 Июля 2019
фото: управление Росгвардии Карелии

Минометный снаряд времен войны обнаружен в деревне Карелии

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Сотрудники ОМОН уничтожили миномётный снаряд времён Великой Отечественной войны у деревни Тулокса Олонецкого района, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Республике Карелия 19 июля выезжали в одну из карельских деревень Олонецкого района — Тулоксу, в двух километрах от которой местный житель обнаружил предмет, похожий на снаряд.

Сотрудники ОМОН, обследовав находку, установили, что гражданин нашёл миномётный снаряд калибра 50 мм.

Взрывотехники специального подразделения Росгвардии вывезли снаряд на безопасное расстояние от населённых пунктов и мест возможного появления людей и уничтожили его со всеми мерами предосторожности.

Справочно:
С 23 по 27 июня 1944 года в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции Великой Отечественной войны проводилась Тулоксинская десантная операция советской Ладожской военной флотилии. Её цель — освобождение Карелии от финских оккупантов. Операция завершилась победой советских войск.

Тулоксинская десантная операция по праву считается одной из наиболее успешных десантных операций советского Военно-Морского флота в войне.

Ладожская военная флотилия, 3-я и 70-я морские стрелковые бригады за успешно проведенную операцию награждены орденами Красного Знамени. Многие моряки и морские пехотинцы награждены орденами и медалями, четверо из них удостоены звания Героя Советского Союза.

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