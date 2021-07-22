Минприроды Карелии разъяснил ограничения для населения по введенному режиму ЧС

В лесах Карелии введен режим ЧС, запрет на доступ в лес действует на территории Сегежского, Суоярвского, Муезерского, Пряжинского районов до 31 июля включительно.

Режим ЧС введен на территории лесов Карелии во всех районах, а запрет на посещение только в четырех.

Несмотря на это в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим, по которому в лесу категорически запрещается разведение открытого огня.

Сбор ягод и грибов для собственных нужд разрешен в Карелии за исключением 4 районов, где действует запрет на доступ в лес.

За нарушение правил режима предусмотрена ответственность.

Нарушителям режима грозит не только административная ответственность со штрафом до 500 тысяч рублей, но и уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

На выходных Минприроды усиливает патрулирование лесов.

Если вы все-таки оказались в лесу помните, что в пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- выжигать траву, а также стерню на полях.

В Карелии действуют круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на этот номер.