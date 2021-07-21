Минприроды России выступило против идеи приватизации лесов

В министерстве напомнили, что леса являются экологической системой, которая охраняется государством.

Министерство природных ресурсов и экологии выступило категорически против идеи приватизации лесного фонда страны. Как пишет ТАСС, так в Минприроды отреагировали на предложение бизнеса разрешить приватизировать 2-3% лесных территорий, чтобы реализовать на них модель интенсивного лесопользования.

«Согласно статье 8 Лесного кодекса России, «лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности». Кроме того, в Конституции Российской Федерации указано, что «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Поэтому никакой речи о приватизации государственного лесного фонда не может быть. Это экологическая система, которая охраняется государством», – заявили в министерстве.