Минприроды: собирать грибы и ягоды в лесу можно бесплатно

В Минприроды разъяснили права россиян на грибы и березовый сок.

В Министерстве природы заявили об отсутствии ограничений для тех, кто собирает в лесу грибы, орехи, ягоды и дикорастущие плоды для собственных нужд. «Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно», — заверили в ведомстве.

Как пишет РБК, поводом для заявления Минприроды стали публикации в СМИ. Так, «Общая газета», «Аргументы и факты» и другие издания сообщили, что после вступления в силу двух новых приказов лисички, сыроежки, маслята и опята можно будет собирать только при диаметре шляпки 1,5 см, а белые, подосиновики и подберезовики при диаметре шляпки 2,5 см.

Что касается березового сока, то, как писали СМИ, заготавливать его можно только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.

В Минприроды заверили, что проверять у обычных граждан, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам, не будут. «Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений», — заверили там.

В Минприроды сообщили, что с 1 января действительно вступили в силу приказы об утверждении правил заготовки и сбора пищевых и недревесных лесных ресурсов. Однако они касаются не тех, кто ходит в лес за грибами и ягодами для себя, а предпринимателей и юридических лиц.