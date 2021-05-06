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Минприроды: собирать грибы и ягоды в лесу можно бесплатно

Новости. Общество
08:55, 07 Мая 2021
фото: Столица на Онего
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В Минприроды разъяснили права россиян на грибы и березовый сок.

В Министерстве природы заявили об отсутствии ограничений для тех, кто собирает в лесу грибы, орехи, ягоды и дикорастущие плоды для собственных нужд. «Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно», — заверили в ведомстве.

Как пишет РБК, поводом для заявления Минприроды стали публикации в СМИ. Так, «Общая газета», «Аргументы и факты» и другие издания сообщили, что после вступления в силу двух новых приказов лисички, сыроежки, маслята и опята можно будет собирать только при диаметре шляпки 1,5 см, а белые, подосиновики и подберезовики при диаметре шляпки 2,5 см.

Что касается березового сока, то, как писали СМИ, заготавливать его можно только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.

В Минприроды заверили, что проверять у обычных граждан, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам, не будут. «Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений», — заверили там.

В Минприроды сообщили, что с 1 января действительно вступили в силу приказы об утверждении правил заготовки и сбора пищевых и недревесных лесных ресурсов. Однако они касаются не тех, кто ходит в лес за грибами и ягодами для себя, а предпринимателей и юридических лиц.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-05-07 09:10:00
Зато либерда от души повизжала :)
Off
2021-05-07 09:48:03
наташка, мужиченка..да плевали они на тебя. Им в думе дела нет .до твоего нытья
кир
2021-05-07 09:58:42
Off, всё не работаешь, бездельник?
Изя
2021-05-07 09:20:49
наташка, а чо визжали то ???)))
Гость
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