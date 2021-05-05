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Власти ужесточили правила сбора грибов и березового сока для жителей России

Новости. Общество
20:15, 05 Мая 2021
фото: Столица на Онего
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В РФ начали действовать два приказа Минприроды - о правилах сбора березового сока, ягод и грибов.

Теперь для сбора березового сока, в том числе с целью личного употребления, необходимо арендовать участок леса, сообщает Росбалт. Собирать сок можно на участках зрелого леса, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.

Арендовать участок леса требуется и при сборе грибов на продажу. В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе.

Вводится также требование к размерам грибов. Допустимо собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см.

Строго запрещается сбор грибов с токсическим и наркотическим действием - это грозит уголовной ответственностью. 

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