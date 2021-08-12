Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей

Минпросвещения поддержало заявление детского омбудсмена о недопустимости принудительной вакцинации.

Принудительной вакцинации от коронавируса педагогов школ не будет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал министерства.

«Принудительной вакцинации педагогов и школьников не будет. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или всяких санкций при отказе от неё в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования», — говорится в сообщении.