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Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей

Новости. Общество
20:30, 16 Августа 2021
фото: © Михаил Джапаридзе / ТАСС

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Минпросвещения поддержало заявление детского омбудсмена о недопустимости принудительной вакцинации.

Принудительной вакцинации от коронавируса педагогов школ не будет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал министерства.

«Принудительной вакцинации педагогов и школьников не будет. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или всяких санкций при отказе от неё в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования», — говорится в сообщении.

 

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