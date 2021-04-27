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Минпросвещения России заменит учебники истории, которые возмутили Путина

Новости. Общество
19:40, 27 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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С 1 сентября в колледжах планируют заменить учебник истории, раскитикованный президентом Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Минпросвещения России проверило книги после слов Владимира Путина. В послании Федеральному собранию он заявил, что есть пособия, не рассказывающие подробно об этом сражении Великой Отечественной войны. В итоге эксперты нашли учебник — «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева, по которому до сих пор преподавали в училищах. Об этом пишет РИА Новости.

Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что там, где использовали эти материалы, «усилят курс истории».

Замглавы ведомства Екатерина Толстикова отметила, что учебники «донастроят», исходя из новых данных, полученных, в том числе, из рассекреченных архивов.

Министерство уже приготовило предложения с изменениями. Какими именно, пока не говорится.

После высказывания Путина председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), экс-министр культуры Владимир Мединский напомнил, что власти разработали историко-культурный стандарт для школьной литературы. По его словам, в изданиях, которые выходят по этим нормативам, «есть все, что нужно, про Сталинградскую битву».

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