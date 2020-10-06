Стали известны планы единственной в России фермы по разведению овец оксфорд-даун в Карелии

Компания "Кроноборг", которая создала в Карелии единственную в России ферму по разведению овец породы оксфорд-даун, планирует увеличить поголовье.

Об этом говорится в материалах к визиту на предприятие министра сельского хозяйства Карелии Владимира Лабинова.

Перспективы развития компании он обсудил с ее учредителем Артуром Ольгским.

"На сегодняшний день активно ведется работа по созданию нового животноводческого объекта, а до конца года планируется пополнение поголовья", - сообщили в министерстве.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что овцеводство способно стать серьезным направлением в развитии сельского хозяйства Карелии, и власти республики готовы оказать этой отрасли меры государственной поддержки.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".