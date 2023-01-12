Минсельхоз рассматривает возможности строительства самого большого в Карелии молокозавода

Министерство сельского хозяйства Карелии ищет инвесторов для строительства нового завода по переработке молока, мощность которого должна быть больше, чем действующих предприятий.
Об этом сообщил глава министерства Владимир Лабинов в интервью специализированному изданию The DairyNews,
По его словам, в Карелии производится молока больше, чем перерабатывается. Местные заводы неспособны его полностью переработать, поэтому часть поставляется за пределы республики.
«Нам нужен свой большой молочный завод с мощностью переработки в 250 тонн в сутки, которого пока у нас нет. Мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами, но пока процесс не завершен», — сказал Лабинов.
По его мнению, такой завод «логично было бы построить в самом Петрозаводске либо в Олонецком районе».
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