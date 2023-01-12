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Минсельхоз рассматривает возможности строительства самого большого в Карелии молокозавода

Новости. Экономика
08:05, 13 Января 2023
фото: © Сергей Коньков / ТАСС

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Министерство сельского хозяйства Карелии ищет инвесторов для строительства нового завода по переработке молока, мощность которого должна быть больше, чем действующих предприятий.

Об этом сообщил глава министерства Владимир Лабинов в интервью специализированному изданию The DairyNews,

По его словам, в Карелии производится молока больше, чем перерабатывается. Местные заводы неспособны его полностью переработать, поэтому часть поставляется за пределы республики.

«Нам нужен свой большой молочный завод с мощностью переработки в 250 тонн в сутки, которого пока у нас нет. Мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами, но пока процесс не завершен», — сказал Лабинов.

По его мнению, такой завод «логично было бы построить в самом Петрозаводске либо в Олонецком районе».

 

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