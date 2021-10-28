890x80
Реклама

Минсоцзащиты Карелии в рамках адресной социальной помощи одной семье купили септик, а другой — квартиру

Новости. Общество
15:42, 28 Октября 2021
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Адресную помощь на основании социального контракта окажут еще двум семьям, находящимся в сложной ситуации, сообщили в Минсоцзащиты Карелии.

В среду, 27 октября, в формате видеоконференции состоялось заседание Комиссии при правительстве Карелии по рассмотрению вопросов оказания адресной помощи на основании социального контракта семьям с детьми, инвалидам, находящимся в сложной социальной ситуации.

Материалы шести семей, претендующих на получение государственной социальной помощи, были предварительно рассмотрены на межведомственных комиссиях при отделениях по работе с гражданами Центра соцработы в Пудожском, Кемском, Медвежьегорском, Прионежском районах и Петрозаводске.

По результатам обсуждения комиссией принято коллегиальное решение оказать помощь двум семьям. Семья из Петрозаводска с ребенком-инвалидом получит помощь на установку и монтаж автономной станции биологической очистки сточных вод, семья из Прионежского района, в которой один из родителей является инвалидом, - на приобретение благоустроенной квартиры. Еще по одной семье запрошена дополнительная информация.

В Минсоцзащиты напомнили, Комиссия создана по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова и призвана принимать решения в отношении семей, оказавшихся в сложной социальной ситуации, решение которой не предусмотрено действующим законодательством.

Подробную информацию о порядке заключения социального контракта можно узнать в Центрах социальной работы по месту жительства и в группе социальной сети «ВКонтакте».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-10-28 16:25:57
Квартира- это хорошо, но как-то мало адресной помощи получают граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию. К тому же , чтобы получить хоть какую-то помощь, нужно миллион бумажек собрать, не каждый сможет, однако.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса
24.10.2021, 14:08
В Петрозаводске частично открылось движение по новой дорожной развязке (ФОТО и ВИДЕО)
21.10.2021, 12:30
Суд принял заявление о банкротстве крупного производителя продукции из ягод в Карелии

Аналитика

26.10.2021 15:08
Тема недели
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» с октября по декабрь проведет бесплатные семинары для карельских компаний, которые хотят выйти на международный уровень со своей продукцией.
Ловушка для «мудаков» 13
26.10.2021 15:07
Важнейшее из искусств 1
26.10.2021 10:58
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 9
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 5
25.10.2021 13:02
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:55
Личное мнение
Были лучшие, а стали худшие?
Бывший директор единственного на Северо-Западе России Центра поморской культуры о решении властей Беломорского района Карелии о реорганизации учреждения.
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
22.10.2021 15:45
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»