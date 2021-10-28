Минсоцзащиты Карелии в рамках адресной социальной помощи одной семье купили септик, а другой — квартиру

Адресную помощь на основании социального контракта окажут еще двум семьям, находящимся в сложной ситуации, сообщили в Минсоцзащиты Карелии.

В среду, 27 октября, в формате видеоконференции состоялось заседание Комиссии при правительстве Карелии по рассмотрению вопросов оказания адресной помощи на основании социального контракта семьям с детьми, инвалидам, находящимся в сложной социальной ситуации.

Материалы шести семей, претендующих на получение государственной социальной помощи, были предварительно рассмотрены на межведомственных комиссиях при отделениях по работе с гражданами Центра соцработы в Пудожском, Кемском, Медвежьегорском, Прионежском районах и Петрозаводске.

По результатам обсуждения комиссией принято коллегиальное решение оказать помощь двум семьям. Семья из Петрозаводска с ребенком-инвалидом получит помощь на установку и монтаж автономной станции биологической очистки сточных вод, семья из Прионежского района, в которой один из родителей является инвалидом, - на приобретение благоустроенной квартиры. Еще по одной семье запрошена дополнительная информация.

В Минсоцзащиты напомнили, Комиссия создана по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова и призвана принимать решения в отношении семей, оказавшихся в сложной социальной ситуации, решение которой не предусмотрено действующим законодательством.

Подробную информацию о порядке заключения социального контракта можно узнать в Центрах социальной работы по месту жительства и в группе социальной сети «ВКонтакте».