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Минсоцзащиты напомнило, кому из жителей Карелии положены выплаты по 105 тыс. рублей

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17:40, 10 Января 2023
фото: metr12.ru

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Семьи с тремя и более детьми в Карелии смогут в 2023 году получить выплаты регионального материнского капитала.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты республики.

Размер выплат составляет 105 500 рублей.

В 2022 году их получили 1392 жителя.

Право на предоставление регионального материнского капитала имеют женщины при рождении или усыновлении третьего, четвертого или последующего ребенка, или мужчины, которые являются единственными усыновителями третьего или последующих детей.

Заявления принимают на портале «Госуслуги» или в отделениях Центра социальной работы Карелии по месту жительства.

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