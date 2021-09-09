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Минсоцзащиты объяснило, когда жителям Карелии начнут начислять выплаты на строительство дома

Новости. Общество
11:00, 16 Сентября 2021
фото: © freepik

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Единовременные выплаты на покупку стройматериалов для завершения строительства индивидуальных жилых домов жители Карелии начнут получать не раньше октября.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в министерстве социальной защиты республики.

В ведомстве пояснили, что республиканский закон о выплатах, который принял 15 сентября парламент Карелии, еще не вступил в силу, а когда это произойдет, органы власти должны согласовать порядок начисления денег. Процедура согласования завершится не раньше начала октября, только после этого жители Карелии смогут получить выплаты.

Для этого потребуется написать заявление в органы соцзащиты.

Согласно принятому закону, выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Многодетным семьям выплатят по 100 тыс. рублей, а остальным — по 50 тыс.

Подробнее об этом читайте в статье «Деньги на доску!».

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