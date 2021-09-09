Минсоцзащиты объяснило, когда жителям Карелии начнут начислять выплаты на строительство дома

Единовременные выплаты на покупку стройматериалов для завершения строительства индивидуальных жилых домов жители Карелии начнут получать не раньше октября.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в министерстве социальной защиты республики.

В ведомстве пояснили, что республиканский закон о выплатах, который принял 15 сентября парламент Карелии, еще не вступил в силу, а когда это произойдет, органы власти должны согласовать порядок начисления денег. Процедура согласования завершится не раньше начала октября, только после этого жители Карелии смогут получить выплаты.

Для этого потребуется написать заявление в органы соцзащиты.

Согласно принятому закону, выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Многодетным семьям выплатят по 100 тыс. рублей, а остальным — по 50 тыс.

Подробнее об этом читайте в статье «Деньги на доску!».