Минстрой Карелии нашел способы не подпускать к госзаказам недобросовестных застройщиков

Министерство строительства Карелии нашло способы решения проблемы участия в госзакупках компаний, которые выигрывают аукционы за счет снижения цены, а потом не могут справиться со взятыми обязательствами.

Об этом рассказал глава Минстроя Виктор Россыпнов на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

При обсуждении вопроса о строительстве детских садов депутаты подняли давнюю тему недобросовестности подрядчиков. Федеральное законодательство о госзакупках позволяет выигрывать аукционы компаниям, не имеющим необходимого оборудования и опыта, но предложившим самую низкую цену контракта.

Какие способы нашел Минстрой, чтобы поставить заслон таким подрядчикам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".