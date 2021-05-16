Минстрой Карелии призывает жителей республики активнее участвовать в формировании комфортной городской среды

Продолжается голосование за объекты, которые получат деньги на благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Минстрой республики напоминает, что Карелия вместе со всей страной выбирает общественные территории, которые получат федеральное финансирование для благоустройства в 2022 году.

В голосовании участвуют 27 объектов, из которых жителям республики предстоит выбрать 14 победителей. Лидерами станут территории, которые наберут большинство голосов. В Петрозаводске будут выбраны 7 проектов, в Сегеже — 3, в Кондопоге и Костомукше — по 2.

«Выбирайте общественные территории и дизайн-проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города»! Если жители карельских городов не будут принимать активного участие в отборе, то в будущем наша республика может остаться без федеральных денег на «Формирование комфортной городской среды», — говорится в сообщении организаторов голосования.

Голосование продлится до 30 мая.

Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо зайти на платформу za.gorodsreda.ru и выбрать свое муниципальное образование. Там высветится список территорий или дизайн-проектов, участвующих в голосовании. Необходимо выбирать объект и нажать кнопку «Узнать подробности и проголосовать». Перед окончательным выбором можно изучить объект и посмотреть другие проекты, возвращаясь на шаг назад. После того как решение будет принято, надо выбрать опцию «Голосовать за объект». Там появится форма регистрации, для которой необходимо получить подтверждение номера телефона или записи на портале «Госуслуг». Когда все формальности будут завершены, останется только проголосовать.