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Минстрой Карелии проведет сегодня горячую линию по вопросам капремонта и расселения "аварийки"

Новости. Общество
10:53, 29 Октября 2020
фото: © shutterstock.com
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Специалисты Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 29 октября ответят на вопросы жителей республики по телефону.

Сегодня, 29 октября, в Минстрое с 16 до 17 часов будет работать "горячая" линия.

Жители Карелии смогут задать специалистам министерства вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, региональных целевых программ и другие.

Телефон "горячей" линии: 8 (8142) 78-51-57.

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