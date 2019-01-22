Минстрой принял жесткие требования к установке стеклопакетов

Минстрой утвердил свод правил "Здания жилые", согласно которым, в том числе, в жилых домах должны устанавливаться особые стеклопакеты.

"Для погашения давлении взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздушной смеси в помещении с газоиспользующим оборудованием следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Планируется, что документ вступит в силу с 6 июня 2019 года.

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