Минстрой рассказал, в каких домах заменит лифты

В столице Карелии до конца года будут заменены 63 лифта в 27 многоэтажных домах.

Министерство строительства опубликовало список из шести домов, по которым уже объявлены аукционы для выбора подрядной организации.

В этом списке дома по ул. Кемская, 7, ул. Чкалова, 48, ул. Сегежская, 9, ул. Сегежская, 11…

Какие еще дома попали в список, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".