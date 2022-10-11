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Минтранс Карелии напомнил, куда жаловаться на плохую уборку дорог

Новости. Общество
16:43, 05 Декабря 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Диспетчерская служба Управтодора республики в круглосуточном режиме ведет сбор информации о состоянии региональных дорог.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и возможными осложнениями в движении транспорта и пешеходов дорожные службы региона усилили работу по снегоочистке и устранению скользкости и вывозу снега. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

О состоянии региональных дорог, работающей технике, наличии ДТП, фактических погодных условиях в круглосуточном режиме собирает информацию диспетчерская служба Управтодора Карелии по телефону +7(8142) 59-99-89.  Эти данные используются при оценке деятельности подрядчиков для принятия оперативных решений.

По вопросам содержания проходящих по территории республики федеральных автодорог следует обращаться в Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Упрдор «Кола»). Телефон диспетчера +7(8142) 44-44-77.

Обслуживанием муниципальных дорог заняты местные администрации. Для решения проблем, связанных с содержанием улично-дорожной сети муниципалитетов, необходимо звонить по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС):

  • Петрозаводский городской округ +7(8142) 78-49-41, 051.
  • Пудожский муниципальный район +7(81452) 5-27-00.
  • Сортавальский муниципальный район +7(81430) 4-70-00, +7(81430) 4-70-37, +7(964) 317-51-28.
  • Пряжинский муниципальный район +7(81456) 3-21-90, 7(81456) 3-15-72, +7(902) 034-51-27.
  • Олонецкий муниципальный район +7(81436) 4-12-40.
  • Муезерский муниципальный район +7(81455) 3-39-28, +7 (960) 218-16-16.
  • Костомукшский городской округ +7(81459) 5-23-35.
  • Суоярвский муниципальный район +7(81457) 5-14-98, +7 (921) 521-46-61.
  • Беломорский муниципальный район +7(81437) 5-42-90.
  • Кондопожский муниципальный район +7(81451) 7-98-75, +7(900) 457-79-04.
  • Калевальский муниципальный район +7(81454) 4-17-86.
  • Прионежский муниципальный район +7(8142) 57-84-42, +7(900) 463-00-73.
  • Лоухский муниципальный район +7(81439) 5-21-38, +7(960) 210-77-74.
  • Кемский муниципальный район +7(81458) 5-46-97.
  • Лахденпохский муниципальный район +7(81450) 4-34-07, 4-34-09.
  • Медвежьегорский муниципальный район +7(81434) 5-22-71.
  • Питкярантский муниципальный район +7(964) 317-50-91.
  • Сегежский муниципальный район +7(81431) 4-32-44.
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