Минтранс Карелии получил одобрение на ремонт 96 мостов

Карелия заявила 96 аварийных мостов в новую федеральную программу по ремонту.

Минтранс получил одобрение на ремонт аварийных мостов в рамках заявки на участие в федеральной программе по ремонту переправ и искусственных дорожных сооружений на дорогах регионального и местного значения, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Кайдалова.

По информации пресс-службы ведомства, в новую программу включили 96 мостов, из которых 44 деревянных. В работе сейчас находится проектно-сметная документация на железобетонные переправы, построенные в период 1960-х годов и находящиеся в неудовлетворительном состоянии: четыре моста на дороге "Петрозаводск - Суоярви" через реки Кутижма, Сяпся, Чална и Шуя, мост на участке дороги "Кола", 435 км – станция Шуйская и мостовой переход через реку Олонка на трассе "Олонец - Питкяранта - Леппясилта".

До конца года начнется разработка документации для еще четырех железобетонных мостов - два на участке трассы "Кола" - Сегежа и еще пара на дороге Гирвас - Юстозеро.