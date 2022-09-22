Минтранс Карелии рассказал, почему автобус с туристами съехал в кювет в Лахденпохском районе

Установлена причина съезда автобуса в кювет на автодороге Терву-Вятиккя, сообщает Минтранс Карелии.

По предварительной информации ГИБДД, 24 сентября водитель автобуса, который вез туристов, на участке региональной автодороги «Терву-Вятиккя» при объезде трактора не справился с управлением в результате чего допустил съезд в кювет.

Замечаний у ГИБДД к дорожным условиям не имеется.

«Движение автотранспорта от п.Пелтола до п.Вятиккя осуществляется по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения «Ласанен – Куркиеки – Терву» и «Терву – Вятиккя». Работы по содержанию данных автодорог проводятся круглогодично, в соответствии с заключенным государственным контрактом с подрядной организацией», - уочнили в Минтрансе.

Ранее депутат Анна Чекконен сообщила, что в Лахденпохском районе автобус с туристами попал в ДТП. Помощь участикам аварии оказывали местные жители, так как мобильной связи на данном участке дороги нет. Также народный избранник высказалась о плохой качестве дороги в Лахденпохском районе.