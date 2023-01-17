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Минтранс ответил на жалобу на состояние региональной дороги в Карелии

Новости. Общество
12:08, 19 Января 2023
фото: © Минтранс Карелии

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Капитальный ремонт автодороги регионального значения Суоярви-Койриноя в Карелии не планируется из-за недостатка финансирования.

Об этом сообщило министерство транспорта Карелии, отвечая на вопрос местной жительницы, который она разместила на странице главы республики Артура Парфенчикова Вконтакте.

«Эта дорога важна не только для жителей поселков Леппясюрья, Райконкоски, Лоймола, Пийтсиеки, но и для развития всего района. Конечно, с приходом ООО „Прогресс“ содержание дороги намного улучшилось, но все же грунтовая дорога — это грунтовая дорога. А она очень востребована и у лесозаготовительных предприятий, и у лесоперерабатывающих. Со временем туристический поток от федеральной трассы поворачивает и в сторону Суоярвского района. Люди едут к нам, но первое, о чем говорят — о дороге», — написала подписчица.

В ответ на это Минтранс опубликовал комментарий.

«Исходя из финансовых возможностей, выполнить работы по капитальному ремонту данной автодороги в ближайшей перспективе не планируется», — сообщили в министерстве.

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