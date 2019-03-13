Минтруд назвал профессии с большими шансами трудоустройства

Медики и квалифицированные представители рабочих профессий имеют наибольшие шансы на трудоустройство при обращении в службы занятости, сообщил Минтруд.

"Больше всего шансов быстро найти работу при посредничестве органов службы занятости населения имеют специалисты в области здравоохранения – врачи, средний медицинский персонал; представители рабочих профессий - квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, в области электротехники и электроники, в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве; работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности", – говорится в сообщении ведомства.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".