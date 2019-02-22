Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на два процента

Социальные пенсии с 1 апреля предлагается проиндексировать на 2%, индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.

Минтруд России представил на общественное обсуждение проект постановления правительства России "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий", сообщает РИА Новости.

В соответствии с федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" индексация социальных пенсий осуществляется ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

"Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год (8 483 рубля) и за 2017 год (8 315 рублей) темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составил 102%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%", - говорится в сообщении.

Одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава.