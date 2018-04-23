Минтруд выступил против использования маткапитала на покупку дачи

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Министерство труда РФ дало отрицательный отзыв на законопроект о возможности использования материнского капитала для покупки дачи.
Как пояснили в пресс-службе Минтруда, одно из направлений расходования средств материнского капитала – улучшение жилищных условий
"По Жилищному кодексу к видам жилых помещений дачный дом не относится", — сказали в пресс-службе, чье заявление цитирует RNS.
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