Минтруд заявил о планах повышать материнский капитал каждый год

Материнский капитал планируется повышать каждый год, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.

Она напомнила, что размер материнского капитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка, увеличен до 616 тысяч рублей на второго, передает РИА Новости.

"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", - сказала она на XI Всероссийском форуме "Вместе - ради детей! Ключевые программы партнерства" в МИА "Россия сегодня".

Баталина уточнила, что за все время действия программы сертификаты получили уже более 10 миллионов семей, а 8 миллионов воспользовались ими.