Минздрав хочет запретить продажу табака

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Минздрав подготовил проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака, которая предполагает постепенное его выведение из легального оборота.
По словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, для этого должны сложиться определенные условия – снижение потребления табака до 5%.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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