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Минздрав Карелии и Петрозаводская епархия РПЦ помогут друг другу в подготовке кадров

Новости. Общество
12:29, 29 Июня 2020
фото: eparhia.karelia.ru
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Карельский министр наградил митрополита Константина Почетной грамотой, а архиерей вручил чиновнику икону для новой часовни при Центре паллиативной помощи в Петрозаводске.

Министерство здравоохранения Карелии заключило соглашение о сотрудничестве с Петрозаводской епархией Русской православной церкви. Подписание документа состоялось после освящения часовни во имя иконы Божией Матери "Всецарица" при Центре паллиативной медицинской помощи в республиканской столице. Карельский митрополит Константин передал министру здравоохранения республики Михаилу Охлопкову икону преподобного Афанасия Сяндемского в качестве дара новой часовне. В свою очередь, карельский министр наградил архиерея Почетной грамотой республиканского Минздрава.

Как сообщили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии, подписанное между сторонами соглашение о сотрудничестве направлено на улучшение взаимодействие церкви и государства в области охраны здоровья и благотворительности. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в подготовке новых кадров, проведение интенсивной работы в сфере распространения информации о здоровом образе жизни, выработку более ответственного отношения у населения к проблемам донорства крови и профилактику абортов среди населения республики.

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