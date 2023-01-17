Минздрав Карелии: Лекарственные препараты для больных сахарным диабетом поставляются регулярно

Министерство здравоохранения Карелии сообщает, что лекарственные препараты для льготных категорий граждан закупаются и поставляются в постоянном режиме.

Ранее в СМИ была опубликована информация о нехватке лекарств для больных сахарным диабетом. В связи с чем Минздрав Карелии отвечает, что для обеспечения льготных категорий граждан в 2023 году в конце 2022 года закуплено лекарственных препаратов более чем на полмиллиарда рублей.

На 18 января по региональной программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» уже закуплено 47,4% лекарств от выделенной суммы, для больных сахарным диабетом — 46%, для гематологических больных — 95,6%, для больных с болезнями системы кровообращения — 51,7%. По региональной программе «Предупреждение инвалидизации населения — 53%, по подпрограмме «Кардиореабилитация на амбулаторном этапе» — 62,6%, по федеральной программе — 60%.

Поступающие лекарства, в том числе для больных сахарным диабетом, максимально быстро принимаются на склад уполномоченной организации «Карелфарм» и затем незамедлительно направляются во все аптеки, обслуживающие льготополучателей в Петрозаводске и в районах республики.