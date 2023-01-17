Минздрав Карелии назвал ягоды, которые помогут держать давление в норме

Гипертоникам рекомендовано не только принимать таблетки, которые выписал врач, но и включить в рацион продукты, способствующие снижению давления и укреплению сосудов, сообщили в Минздраве Карелии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире проживает более 1 млрд людей, страдающих гипертонией. И, что самое печальное, число гипертоников с каждым годом становится все больше. Как помочь организму справиться с гипертонией и нормализовать давление?

Не только принимать таблетки, которые выписывают врачи, но и включать в свой рацион продукты, способствующие снижению давления и укреплению сосудов. Специалисты рекомендуют начать с малого – с обычной облепихи. Она поможет нормализовать давление и избавит вас от отеков, усилит иммунитет.

Облепиха богата витамином С. Этот нутриент принимает активное участие в синтезе коллагена. Соответственно, регулярное употребление облепихи помогает сделать стенки сосудов крепче, вернуть упругость коже, повысить уровень энергии и улучшить работу иммунитета.

Витамин Е, содержащийся в ягоде, способствует нормализации работы репродуктивной функции и сердечно-сосудистой системы. За снижение давления и ликвидацию отечности отвечают в облепихе кальций, магний и калий. А бета-каротин – за наше четкое зрение.