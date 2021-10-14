Минздрав Карелии объяснил, почему больница отказалась госпитализировать мать и ребенка с «дыркой в животе»

Детская республиканская больница в Петрозаводске отказалась принять на плановое обследование маму с ребенком-инвалидом – Минздрав объяснил, почему.

Ранее сообщалось, что детская республиканская больница в Петрозаводске отказалась принять на плановое обследование маму с ребенком из-за отсутствия справки о вакцинации от коронавируса.

«В связи с отсутствием у мамы сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев до даты госпитализации, и отсутствии сведений о медотводе от вакцинации — в совместном пребывании с ребенком временно отказано», — сообщается в документе, выданном матери ребенка.

Женщина, получившая отказ в госпитализации и обеспокоенная состоянием здоровья своего ребенка, опубликовала в соцсети пост боли с просьбой о помощи в разрешении ситуации.

Историю жительницы Петрозаводска местные СМИ разместили на своих ресурсах.

Минздрав Карелии, в свою очередь, прочитав информацию о произошедшем, дал комментарий, объяснив, что при поступлении женщина «не соблюдала противоэпидемические требования» и что никто ей не отказывал, а просто предложили «предпринять все меры по соблюдению всех требований, предъявляемых к родителям госпитализируемых детей».

«Мы были очень обеспокоены этим обращением и сразу проверили представленную информацию. Детская республиканская больница является ведущей медицинской организацией, оказывающей помощь детям, и ранее подобных жалоб в адрес нашего министерства и медицинской организации не поступало. К сожалению, в республике фиксируется рост заболеваемости инфекционными заболеваниями, в том числе новой коронавирусной инфекцией, по этой причине Министерством здравоохранения был издан Приказ от 4 октября 2021 года, согласно которому родители, поступающие на лечение вместе с детьми, должны быть вакцинированы. Об этом заявительница была проинформирована заранее. По информации Детской республиканской больницы, при поступлении она не соблюдала противоэпидемические требования, действующие в республике, — отказалась надевать маску, не предоставила справку о вакцинации или медотвод, а также не представила отрицательный результат ПЦР-теста. В больнице лечатся дети и подростки со всей республики и не соблюдение заявительницей указанных требований во время подъема заболеваемости ставит жизнь и здоровье других детей под угрозу, о чем ей было сообщено. Так как госпитализация ребенка заявительницы носит плановый характер, ей не было отказано, а было предложено предпринять меры по соблюдению всех требований, предъявляемых к родителям госпитализируемых детей. Учитывая, что жизнь и здоровье ребенка охраняется врачебной тайной, мы не можем комментировать его лечение в публичном поле», — написал Минздрав.

Полностью историю мамы, получившей отказ в Детской республиканской больнице, читайте здесь.