Минздрав Карелии ответил "Новой газете" на публикацию об умерших от коронавируса больных

Министерство здравоохранения Карелия прокомментировало публикацию электронного СМИ о несвоевременном оказании медицинской помощи отдельным коронавирусным больным.

В публикации "Новой газеты" жители Карелии рассказали о смерти своих родных, которые умерли от COVID-19. По мнению родственников умерших ковидных больных, их смерть наступила в результате несвоевременно оказанной помощи.

Минздрав Карелии проверил все факты, изложенные в статье, и обсудил их на заседании Общественного совета при ведомстве.

Так, на обвинение жительницы Сегежи, которая сказала, что ее мужу несвоевременно была оказана помощь, поэтому он умер. Минздрав ответил: "По факту оказания медицинской помощи пациенту К. Минздравом проведена проверка с привлечением независимых высококвалифицированных экспертов, главных внештатных специалистов. Обращение пациента за медицинской помощью своевременное, госпитализация отсрочена в связи с отказом пациента. В период нахождения пациента в Сегежской ЦРБ, где имеются все возможности для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, неоднократно осуществлялись телемедицинские консультации специалистами из Федерального консультационного центра, что зафиксировано в первичной медицинской документации пациента, тактика ведения пациента согласовывалась со специалистами госпиталя для ветеранов войн, Республиканской больницы им. В.А.Баранов, что также отражено в карте пациента. Перевод К. осуществлен при появлении показаний своевременно. По результатам проверки были выявлены нарушения, администрации Сегежской ЦРБ выдано предписание об устранении выявленных проблем, в отношении персонала, допустившего нарушения, определены меры ответственности. Исполнение предписания находится на контроле у министерства здравоохранения.

Что касается 82-летней пациентки из Пудожа, где родственники также считают, что бабушке не был оказан должный уход. В Минздраве ответили, что у пациентки изначально установлено тяжелое течение коронавируса. Это потребовало подключения к ИВЛ. Пациентка неоднократно консультирована специалистами Республиканской больницы им. В.А.Баранова, главными внештатными специалистами Минздрава Карелии. Несмотря на тяжесть течения новой коронавирусной инфекции, наличие сопутствующей патологии, пациентку удалось перевести на самостоятельное дыхание. Для дальнейшего лечения и реабилитации планировался перевод в пульмонологическое отделение Республиканской больницы, но с учетом тяжести течения основного заболевания, наличия сопутствующей патологии пациентка скончалась. На сегодняшний день Министерство здравоохранения проводит проверку по факту смерти пожилой пациентки, плановый срок окончания проверки 29 марта.

По факту смерти 49-летнего жителя Сегежи в Минздраве сказали, что официальных обращений о ненадлежащем качестве оказания медицинской помощи такому пациенту в ведомство не поступало.

А вот, несмотря на все обвинения родных 53-летней пациентки из Спасской Губы, Минздрав отмечает, что медицинская помощь пациентке С. была оказана своевременно и в полном объеме, перевод больной был осуществлен при появлении показаний. Учитывая изначально тяжелое течение новой коронавирусной инфекции, несмотря на перевод инфицированной, наступил летальный исход.