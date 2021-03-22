Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Фигура самой сексуальной атлетки мира в обтягивающих лосинах впечатлила фанатов 3
22.03.2021 23:30
В Петрозаводске 75-летняя женщина вышла из больницы и пропала (СРОЧНО) 1
22.03.2021 22:16
Врач рассказала о влиянии жвачки на здоровье глаз
22.03.2021 19:10
Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей 3
22.03.2021 22:00
Врач из глубинки Карелии получила статью за хорошую работу 12
22.03.2021 14:50
Признание поисковика Карелии: "страшно говорить людям, что их родной человек мертв" 2
Сегодня 06:40
Жители Карелии столкнулись с проблемами во время записи на вакцинацию от COVID-19 3
22.03.2021 17:03

Минздрав Карелии ответил "Новой газете" на публикацию об умерших от коронавируса больных

Новости. Общество
13:34, 23 Марта 2021
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
Загрузка...

Министерство здравоохранения Карелия прокомментировало публикацию электронного СМИ о несвоевременном оказании медицинской помощи отдельным коронавирусным больным.

В публикации "Новой газеты" жители Карелии рассказали о смерти своих родных, которые умерли от COVID-19. По мнению родственников умерших ковидных больных, их смерть наступила в результате несвоевременно оказанной помощи.

Минздрав Карелии проверил все факты, изложенные в статье, и обсудил их на заседании Общественного совета при ведомстве.

Так, на обвинение жительницы Сегежи, которая сказала, что ее мужу несвоевременно была оказана помощь, поэтому он умер. Минздрав ответил: "По факту оказания медицинской помощи пациенту К. Минздравом проведена проверка с привлечением независимых высококвалифицированных экспертов, главных внештатных специалистов. Обращение пациента за медицинской помощью своевременное, госпитализация отсрочена в связи с отказом пациента. В период нахождения пациента в Сегежской ЦРБ, где имеются все возможности для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, неоднократно осуществлялись телемедицинские консультации специалистами из Федерального консультационного центра, что зафиксировано в первичной медицинской документации пациента, тактика ведения пациента согласовывалась со специалистами госпиталя для ветеранов войн, Республиканской больницы им. В.А.Баранов, что также отражено в карте пациента. Перевод К. осуществлен при появлении показаний своевременно. По результатам проверки были выявлены нарушения, администрации Сегежской ЦРБ выдано предписание об устранении выявленных проблем, в отношении персонала, допустившего нарушения, определены меры ответственности. Исполнение предписания находится на контроле у министерства здравоохранения.

Что касается 82-летней пациентки из Пудожа, где родственники также считают, что бабушке не был оказан должный уход. В Минздраве ответили, что у пациентки изначально установлено тяжелое течение коронавируса. Это потребовало подключения к ИВЛ. Пациентка неоднократно консультирована специалистами Республиканской больницы им. В.А.Баранова, главными внештатными специалистами Минздрава Карелии. Несмотря на тяжесть течения новой коронавирусной инфекции, наличие сопутствующей патологии, пациентку удалось перевести на самостоятельное дыхание. Для дальнейшего лечения и реабилитации планировался перевод в пульмонологическое отделение Республиканской больницы, но с учетом тяжести течения основного заболевания, наличия сопутствующей патологии пациентка скончалась. На сегодняшний день Министерство здравоохранения проводит проверку по факту смерти пожилой пациентки, плановый срок окончания проверки 29 марта.

По факту смерти 49-летнего жителя Сегежи в Минздраве сказали, что официальных обращений о ненадлежащем качестве оказания медицинской помощи такому пациенту в ведомство не поступало.

А вот, несмотря на все обвинения родных 53-летней пациентки из Спасской Губы, Минздрав отмечает, что медицинская помощь пациентке С. была оказана своевременно и в полном объеме, перевод больной был осуществлен при появлении показаний. Учитывая изначально тяжелое течение новой коронавирусной инфекции, несмотря на перевод инфицированной, наступил летальный исход.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2021-03-23 14:10:14
Надо было статью Путина подарить. :)
кир
2021-03-23 14:24:41
Davidка хочет быть оригинальным предателем. Тексты выдают его недоразвитость во всех смыслах.
однозначно
2021-03-23 14:17:21
David ., а ты зря ерничаешь. Между прочим так называемая "статья путина" - это уже как минимум ветеран труда федерального уровня. Федерального, а не местечкового. Почувствуй разницу.
David .
2021-03-23 14:25:16
однозначно, https://stolicaonego.ru/news/vrach-iz-glubinki-karelii-poluchila-statju-za-horoshuju-rabotu/
врунофф
2021-03-23 13:50:03
Зачем они отвечают на фейки иноагентов ? Совсем с ума посходили.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
17.03.2021, 21:15
Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда

Аналитика

Сегодня 14:20
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
Карелия - это регион повышенной опасности по заболеванию клещевым энцефалитом.
Жертва онкоофтальмологии
Сегодня 14:10
Карельского министра настигло бурятское дело 6
22.03.2021 16:45
"Мусорная реформа": Перезагрузка 7
20.03.2021 10:37
Автомобили по цене металлолома 15
19.03.2021 10:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:47
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Мусор на Луну не закинешь!" 4
22.03.2021 10:25
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
18.03.2021 16:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»